- "Химки" нам показали, что в основном моменты у "Зенита" возникают в концовках, когда соперник подустал и недорабатывает. Самым сложным было психологически заставить ребят после того, как они терпели и отработали большое количество рывков, на максимальной мощности организовать всплески активности в концовке матча, - цитирует Талалаева Metaratings.ru.
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Зенит" завершился вничью со счетом 0:0. Всю вторую половину встречи гости провели в меньшинстве из-за удаления в концовке первого тайма голкипера сине-бело-голубых Даниила Одоевского, который был вынужден нарушить правила за пределами своей штрафной площади для лишения соперника явной возможности забить гол.
Талалаев рассказал, за счет чего "Ахмату" удалось добиться ничьей с "Зенитом"
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев дал комментарий по ничьей своей команды с петербургским "Зенитом" в матче 4 тура РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Ахмат"