"Спартак" расторгает контракт с Уруновым? Так они давно хотят это сделать. Пригласим ли его, если расторгнут? У нас легионерские позиции закрыты", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Остон Урунов перебрался в "Спартак" в августе 2020 года. Это случилось, когда нынешний генеральный директор "Уфы" Газизов работал на аналогичной должности в "Спартаке". С того момента узбекский полузащитник провел за красно-белых 9 матчей, в которых забил 1 гол. Прошедший сезон он провел на правах аренды в "Уфе", которая вылетела в Первую лигу.
Контракт Урунова со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
Газизов - о возможности вернуть Урунова в "Уфу": у нас легионерские позиции закрыты
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на слухи о том, что "Спартак" расторгнет контракт с Остоном Уруновым.
Фото: РПЛ