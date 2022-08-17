Юсупов – о "Сочи": скамейки вообще нет! С такими трансферами мы вряд ли снова возьмем серебро в РПЛ

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов остался недоволен работой команды на трансферном рынке.
Фото: РПЛ
"Сможет ли "Сочи" повторить успех прошлого сезона? Если будут приобретения, то да. С такими трансферами, которые есть сейчас — вряд ли. Нам нужны новые приобретения. Игроки уходят, а новые в команду не приходят. Скамейки вообще нет!" - цитирует игрока "СЭ".

Этим летом состав "Сочи" пополнил форвард "Крыльев Советов" Владислав Сарвели, полузащитник "Зенита" Кирилл Кравцов и защитник "Балтики" Артем Мещанинов.

После пяти туров Российской Премьер-лиги южане вышли на пятое место в таблице чемпионата – команда записала на свой счет 9 баллов.

20 августа "Сочи" в гостях сыграет с "Ростовом".


Юсупов Сочи
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