Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Ваноли был главным тренером красно-белых с декабря 2021 по июнь 2022 года. Вместе с ним столичный клуб выиграл Кубок России.
"У Ваноли в Италии такой же скромный статус, что и у Карреры. Оба известны лишь как ассистенты, находившиеся в разное время не на первых ролях в тренерском штабе Антонио Конте. Причем известны в этой роли в основном специалистам, а не широкой публике", - цитирует Кудинова Eurostavka.
Сейчас "Спартак" возглавляет Гильермо Абаскаль. Под его руководством красно-белые в 5 турах Российской Премьер-лиги (РПЛ) набрали 13 очков и занимают 1-е место в таблице чемпионата России. Завтра "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо". Главным арбитром встречи будет Павел Кукуян.
Журналист: у Ваноли в Италии такой же скромный статус, что и у Карреры
Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов рассказал, как в Италии относятся к бывшим тренерам "Спартака" - Паоло Ваноли и Массимо Каррере.
Фото: ФК "Спартак"