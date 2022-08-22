Напомним, игра на "Газпром Арене" завершилась со счетом 2:0. Первый гол петербуржцы забили на 84-й минуте - его автором стал нападающий Иван Сергеев. Через несколько минут второй гол в ворота "автозаводцев" забил полузащитник Малком.
"Некоторые считают, что "Зенит" обязан был громить "Торпедо", а не тянуть до 85-й минуты? Ну что значит громить? Питер - чемпион. На него все настраиваются. То же самое происходит с "Реалом" в Испании, с "Интером", "Миланом" в Италии. Все хотят выделиться на этом фоне", - цитирует Орлова СЭ.
"Зенит" после этой победы единолично возглавил таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 6 матчах 14 очков. На один балл сине-бело-голубые опережают "Спартак" и ЦСКА, у столичных клубов по 13 очков в активе. В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Уралом". Этот матч пройдет на "Екатеринбург Арене" 28 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.
Орлов: почему "Зенит" обязан громить "Торпедо"? На лидера все настраиваются
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу "Зенита" над "Торпедо" в 6-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"