- Да рано еще говорить. Шесть туров прошло. Хотя сейчас уже много кто назабивал по четыре. Шесть у Промеса. Соболев, кстати. Сколько уже забил? Три? Не помню. И Смол, и Глушенков, и Сергеев. Во всех топовых командах нападающие, как мне кажется, будут конкурировать, - цитирует Комличенко Matchtv.ru.
27-летний центральный нападающий "Ростова" Николай Комличенко по итогам шести стартовых туров Российской премьер-лиги занимает второе место в списке лучших бомбардиров, забив 5 голов в 6 матчах. Лидирует в бомбардирской гонке атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес, на счету которого 6 забитых мячей. По 4 гола на счету 7 футболистов - Максима Глушенкова ("Крылья Советов"), Хесуса Медины, Федора Чалова и Хорхе Карраскаля (все - ЦСКА), Федора Смолова ("Динамо"), Кристиана Нобоа ("Сочи") и Эдуарда Сперцяна ("Краснодар"). Форвард "Зенита" Иван Сергеев забил 3 мяча, нападающий "Спартака" Александр Соболев - 1 гол.
Комличенко рассказал, кого считает конкурентом в борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко назвал пятерку своих конкурентов в бомбардирской гонке чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"