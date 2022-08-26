– В этом матче я жду победу "Спартака" и зрелищной красивой игры с большим количеством забитых голов. С "Динамо" произошла небольшая осечка, но в принципе, игра была равна. И у «Спартака» по сравнению с "Факелом" гораздо лучше состав, мастеровитее футболисты. Что может противопоставить Воронеж? Полные трибуны, болельщики будут гнать "Факел" вперед. Плюс самоотдача и настрой, но не более, – цитирует Кечинова "РБ Спорт".
После шести сыгранных туров "Спартак" занимает вторую строчку в таблице Российской премьер-лиги (13 очков). "Факел" идёт на четырнадцом месте (4 очка). Воронежская команда пока не одержала ни одной победы в новом сезоне – на её счету четыре ничьих (с "Краснодаром", "Динамо", "Уралом" и "Крыльями Советов") и два поражения (от "Ахмата" и ЦСКА). "Спартак" однажды проиграл "Динамо" (0:1), сыграл вничью с "Ахматом" (1:1) и одержал четыре победы над "Краснодаром" (4:1), "Оренбургом" (4:1), "Уралом" (2:0) и "Сочи" (3:0). Разница забитых и пропущенных мячей у красно-белых – 14:4. Встреча между "Факелом" и "Спартаком" состоится сегодня, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Кечинов: "Факел" может противопоставить "Спартаку" только болельщиков, самоотдачу и настрой
Бывший нападающий московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против "Факела".
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