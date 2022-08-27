Бывший полузащитник "Краснодара" Илья Жигулёв продолжит карьеру в "Пари Нижнем Новгороде", – сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, футболист тренируется в расположении нижегородской команды с понедельника. Решение о заключении контракта с Жигулёвым было принято главным тренером "Пари НН" Михаилом Галактионовым.
Илья Жигулёв является воспитанником академии "Краснодара". За основную команду провёл 23 игры. Путём аренд отправлялся в "Тосно", "Урал", "Ротор" и молдавский клуб "Милсами". Год назад Жигулёв перешёл в польский "Заглембе", где сыграл в 18 матчах и отметился за это время двумя результативными передачами. Летом 2022 года полузащитник был замечен на просмотре в "Спартаке", но красно-белые решили не подписывать контракт с игроком.
Бывший полузащитник "Краснодара" продолжит карьеру в "Пари НН"
По сообщению источника, экс-полузащитник "Краснодара" Илья Жигулёв заключит контракт с "Пари НН".
Фото: ФК "Краснодар"