Агент: я предлагал Бакаева "Бешикташу", они несколько дней подумали и отказались

Футбольный агент Малик Арутюнов, работающий на рынке Турции, рассказал о том, что Зелимхан Бакаев мог перейти в "Бешикташ".

Фото: ФК "Зенит"





Бакаев является воспитанником московского " – Герман Ткаченко попросил предложить его "Бешикташу". Мы поспорили: я считал, что Бакаев в "Бешикташе" не станет игроком основы – только в ротации. Так ведь у него было и в "Спартаке", и сейчас есть в "Зените". Его преимущество – российский паспорт. Герман со мной спорил. Но Зелимхана я все же предложил. "Бешикташ" несколько дней подумал и отказал, – передаёт слова Арутюнова "Sport24" Бакаев является воспитанником московского " Спартака ". В академии красно-белых Зелимхан провел семь лет – с 2007 по 2013 год, затем выступал за молодежный и основной состав. Летом 2022 года он перешёл из "Спартака" в " Зенит ". В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний полузащитник принял участие во всех семи матчах клуба из Санкт-Петербурга, проведя на поле в сумме 221 минуту. Забил один гол, отдал одну результативную передачу. Следующий свой матч в рамках внутреннего чемпионата "Зенит" проведёт против бывшего клуба Бакаева – "Спартака". Игра состоится 4 сентября, в воскресенье, на "Открытие Банк Арене".