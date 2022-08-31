– Достоин ли я вытеснить Георгия Джикию? Что за вопрос? У нас все защитники хорошего качества. Ему дали отдохнуть. Думаю, все покажет время. Просто надо играть хорошо и выкладываться на все сто процентов. Все зависит от тренера – он решает, – приводит слова Чернова "Sport24".
Чернов является воспитанником ЦСКА, в "Спартак" он перешёл зимой 2022 года из "Крыльев Советов". Георгий Джикия – воспитанник "Локомотива", красно-белые подписали его зимой 2017 года из пермского "Амкара". Джикия является капитаном московского "Спартака". В текущем сезоне Георгий принял участие в шести играх Российской премьер-лиги, Никита – в семи. Джикия пропустил игру с "Оренбургом" из-за повреждения. Свой следующий матч в чемпионате страны "Спартак" проведёт дома с "Зенитом". Встреча состоится 4 сентября, в воскресенье.
Чернов ответил, сможет ли он вытеснить из состава Джикию
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о конкуренции с Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"