"У "Краснодара" действительно был интерес к Гомесу, но ничего серьезного. Клуб не делал нам официальное предложение", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гомес, о подписании которого договорился "Спортинг", получил аналогичное предложение от "Краснодара", но отказался от продолжения карьеры в России.
"Краснодар" набрал 14 очков в первых семи встречах нового сезона Российской Премьер-лиги. Подопечные Александра Сторожука расположились на четвертом месте в таблице чемпионата.
Спортдиректор "Эшторила": у "Краснодара" был интерес к Артуру Гомесу
Спортивный директор португальского "Эшторила" Педро Алвеш высказался о слухах относительно перехода полузащитника Артура Гомеса в "Краснодар".
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