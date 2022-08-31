"Молодежный состав на матч с "Крыльями"? Это не просто так – идет ротация. Ближайшая игра – с "Зенитом". Все – и главный тренер – держат в голове эту игру. Есть ли фаворит? Я бы не выделял претендента на победу. И "Зенит" хорош, и "Спартак" неплохо начал. 1-е со 2-м местом играют. "Зенит" по составу посильнее выглядит. Но "Спартак" играет дома, хотелось бы, чтобы выиграли", - заявил тренер.
Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
Никифоров – о матче "Спартака" с "Зенитом": я бы не выделял претендента на победу
Ассистент главного тренера сборной России Юрий Никифоров в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от матча "Спартака" и "Крыльев Советов" в Кубке России (1:0) и высказался о предстоящей игре с "Зенитом".
Фото: "Спорт-Экспресс"