"У игрока со здоровьем все отлично. Слава Богу. Его проверяет "Рубин" несколько раз в году. И мы индивидуально раз в год для себя проверяемся. Перейти в "Динамо" – желание игрока. "Рубин" отпустил парня, пошел на уступки. Думали, что все нюансы согласуются на месте – как я вижу. Но не договорились. Но проблема точно в деньгах", - цитирует агента Eurostavka.
Напомним, ранее сообщалось, что Самошников был близок к переходу в "Динамо", но в последний момент трансфер сорвался. В нескольких источниках появилась информация, что причиной срыва сделки стало то, что защитник провалил медосмотр. По словам стороны "Рубина", клубы просто не смогли договориться об условиях перехода.
Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей в Первой лиге, в которых отметился 2 голевыми передачами. Его контракт с казанцами рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ильи в 3 млн евро.
Агент Самошникова - о срыве перехода в "Динамо": не договорились, проблема в деньгах. У Ильи все отлично со здоровьем
Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, прокомментировал слухи о том, что футболист не перешел в "Динамо" из-за травмы.
Фото: ФК "Рубин"