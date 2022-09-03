- Как подкалывали Захаряна? Включили песню "Я уеду жить в Лондон", - передает слова Лещука Sport24.
19-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян стал объектом трансферного интереса со стороны лондонского "Челси". Руководство английского клуба прислало бело-голубым официальное предложение о выкупе Захаряна согласно опции в его контракте, но не смогло гарантировать прохождение денежных средств через национальную федерацию.
Что с трансфером Захаряна из «Динамо» в «Челси»? Самая последняя информация о возможном переходе
Лещук рассказал, как в "Динамо" подшучивали над Захаряном на фоне интереса лондонского "Челси"
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук рассказал о внутрикомандных шутках над 19-летним полузащитником Арсеном Захаряном по поводу интереса английского "Челси".
Фото: ФК "Динамо"