Ранее стало известно, что новым владельцем "Спартака" стала компания "Лукойл". До этого клубом с 2004 года владел Федун. Функционер также покинул пост президента москвичей.
"Решение Федуна об уходе? Это его решение. Леонид Арнольдович не уходит из исполкома, продолжает там работать. Он хочет продолжать быть полезным, поэтому и остается. Может быть, у него будут какие-то идеи по развитию нашего футбола", - цитирует Дюкова РИА Новости.
"Спартак" сегодня, 4 сентября, проиграл "Зениту" на своем поле со счетом 1:2 в матче 8-го тура РПЛ. Красно-белые открыли счет в матче в середине первого тайма, автором гола стал Александр Соболев. Во втором тайме москвичи дважды пропустили - у "Зенита" забили Деян Ловрен и Андрей Мостовой.
"Он хочет продолжать быть полезным". Дюков заявил, что Федун не покинет исполком РФС
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что бывший владелец "Спартака" Леонид Федун продолжит работать в исполкоме РФС, несмотря на уход из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"