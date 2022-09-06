Сине-бело-голубые 4 года подряд выигрывают чемпионский титул.
"Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу "Зенита" в РПЛ в этом сезоне. Эта ставка выиграет, я уверен.
Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы - их доминирование может продолжаться очень и очень долго", - цитирует Петржелу РБ Спорт.
"Зенит" единолично возглавляет таблицу РПЛ, набрав в 8 матчах 20 очков. На 3 балла подопечные Сергея Семака опережают ЦСКА и "Краснодар". 11 сентября "Зенит" на своем поле примет "Оренбург". Отметим, что петербургский клуб просил у РПЛ переноса этой игры на 10 сентября, но получил отказ.
В минувшие выходные "Зенит" в Москве одержал волевую победу над "Спартаком" (2:1). От красно-белых петербуржцы оторвались на 4 очка.
Петржела заявил, что готов поставить миллион евро на победу "Зенита" в РПЛ
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела уверен в том, что петербургский клуб станет чемпионом России в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"