Матчи Скрыть

Сделать ставку

Петржела заявил, что готов поставить миллион евро на победу "Зенита" в РПЛ

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела уверен в том, что петербургский клуб станет чемпионом России в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
Сине-бело-голубые 4 года подряд выигрывают чемпионский титул.

"Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу "Зенита" в РПЛ в этом сезоне. Эта ставка выиграет, я уверен.

Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы - их доминирование может продолжаться очень и очень долго", - цитирует Петржелу РБ Спорт.

"Зенит" единолично возглавляет таблицу РПЛ, набрав в 8 матчах 20 очков. На 3 балла подопечные Сергея Семака опережают ЦСКА и "Краснодар". 11 сентября "Зенит" на своем поле примет "Оренбург". Отметим, что петербургский клуб просил у РПЛ переноса этой игры на 10 сентября, но получил отказ.

В минувшие выходные "Зенит" в Москве одержал волевую победу над "Спартаком" (2:1). От красно-белых петербуржцы оторвались на 4 очка.


Петржела Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Норманн - о переходе в "Динамо": я верю в этот проект
ЭСК констатировала грубую ошибку Мешкова и арбитров ВАР в эпизоде с неназначенным пенальти в матче "Динамо" - "Урал"
"Челси" с минимальным счетом уступил загребскому "Динамо" в Лиге чемпионов
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Копенгаген" в ЛЧ
Григорий Лепс выступит перед матчем РПЛ ЦСКА - "Краснодар" 2
СМИ: "Зенит" был инициатором проведения матча "Амкала" со "Звездой" в Санкт-Петербурге
"Рубин" сообщил, что Бегич перейдет в "Урал". В марте хорват приостановил контракт с казанцами
Петржела заявил, что готов поставить миллион евро на победу "Зенита" в РПЛ 12
Обвинение запросило для бывшего директора "Чертаново" Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы 1
СМИ: главный инвестор "Химок" Садыгов отправит в отставку гендиректора и весь менеджмент клуба 5
"Амкал" сыграет со "Звездой" в Кубке России на домашней арене академии "Зенита"
Йоканович: нам был нужен именно такой футболист как Норманн
Агент Чистякова: если он докажет, что сильнее Ловрена - будет играть 1
СМИ: "Локомотив" договорился о трансфере защитника "Урала" Кузьмичева. Сумма сделки - 1,5 млн евро 1
Источник: арбитр Мешков, работавший на VAR в матче "Торпедо" - "Ростов", будет дисквалифицирован 8
Кобелев - о Норманне: деньги, которые платят в России, намного перевешивают игру за сборную Норвегии
Источник: ЭСК РФС признал ошибочным назначение пенальти в ворота "Торпедо", который "Ростов" перебивал дважды 10
СМИ: "Урал" подпишет экс-защитников "Спартака" и "Рубина" 2
Ловчев: обилие травм в "Спартаке" говорит об ошибках во время подготовки к сезону 13
Василенко - об уходе из "Факела": вместе пришли к такому решению. Никаких обид - это футбол 1
Источник: Черевченко - основной кандидат на пост главного тренера "Факела" 4
Официально: Матиас Норманн стал игроком "Динамо" 8
Худяков рассказал о любимых голкиперах, которые выступают в топ-клубах 1
"Факел" объявил об уходе Василенко с поста главного тренера клуба 14
Мартинс Перейра выбыл на 3 месяца после повреждения в матче с "Зенитом" 21
Отец Агаларова: Талалаев просил, чтобы перешли в "Ахмат". Зачем брать лучшего бомбардира и держать в резерве? 10
Экс-ассистент Терюшкова подтвердил, что может стать генеральным директором "Химок" 4
Журналист NRK рассказал, от чего зависит возвращение Норманна в сборную Норвегии в случае ухода из "Динамо" 1
Хачатурянц: у "Зенита" не существует ни единого конкурента в борьбе за чемпионство 5
Защита ЦСКА, атака "Оренбурга", левый фланг "Зенита" и голкипер "Торпедо" - в сборной лучших 8 тура РПЛ от Whoscored 2
Все новости
-