– Перед игроками стоит задача выступить минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Это нам по силам. У нас сильная команда, каждый знает, что делать на поле, у нас хороший тренерский штаб. На старте недобрали очков, много пропускаем со стандартов – где-то из-за индивидуальных ошибок, где-то соперник хорошо играет. Надо исправлять эту ситуацию, – приводит слова Ломаева "Metaraitings".
Предыдущий сезон Российской премьер-лиги "Крылья Советов" завершили на восьмом месте, набрав 41 очко в 30 играх. По итогам восьми сыгранных туров текущего сезона команда идёт на десятом месте, набрав девять очков в восьми матчах. "Крылья Советов" на данный момент уже сыграли с "Оренбургом", "Зенитом", "Торпедо", "Динамо", "Локомотивом", "Факелом", "Ахматом" и ЦСКА. В следующем туре самарский клуб сыграет на выезде с "Химками". Эта встреча состоится 10 сентября, в 15:00 по московскому времени.
Ломаев: у "Крыльев" стоит задача выступить минимум не хуже, чем в прошлом сезоне
Голкипер "Крыльев Советов" рассказал о задаче команды на текущий сезон РПЛ.
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