– Почему "Зенит" от него отказался в свое время? Клуб такого уровня не будет разбрасываться хорошими игроками. Значит, Миха был слабого уровня, а теперь он в "Спартаке". Не знаю, по каким критериям он сюда попал. Мевля, Мямля, хоть вобла. Самое главное – игровые качества. "Зенит" отказался от него, был в "Сочи", в Турции отказались, а "Спартак", получается, его подобрал? Зачем брать всех подряд? Не могут найти полноценную замену Жиго, – приводит слова Гаврилова "СЭ".
О трансфере Михи Мевли "Спартак" объявил вчера (8 сентября), в последний день трансферного окна. Словенский центральный защитник подписал годичный контракт с возможностью продления ещё на один сезон. Мевля будет выступать за красно-белых под 32-ым номером. После восьми сыгранных туров "Спартак" идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущей игре москвичи проиграли дома "Зениту" (1:2), в следующей сыграют на выезде против "Ростова", который на данный момент идёт пятым и имеет столько же очков, сколько и у красно-белых (16).
Юрий Гаврилов – о переходе Мевли в "Спартак": Мевля, Мямля, хоть вобла. Зачем брать всех подряд?
Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов отреагировал на переход бывшего защитника "Зенита" Михи Мевли в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"