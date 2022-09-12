- Вопрос о целесообразности существования второй команды даже не поднимался. Сокращение бюджета или перевод команды на дивизион ниже не рассматривался. Со стороны Леонида Арнольдовича была полная поддержка в отношении Жени Бушманова, который работал главным тренером "Спартака-2". ...Могу предположить, что закрытие второй команды - это полная заслуга господина Каттани, - передает слова Кузьмичева Metaratings.ru.
Владимир Кузьмичев осенью 2021 года работал в московском "Спартаке" в должности заместителя генерального директора по подготовке молодежи и покинул клуб после прихода на пост спортивного директора итальянца Луки Каттани. В мае 2022 года официальный сайт красно-белых объявил о закрытии второй команды - "Спартака-2", который выступал в Футбольной национальной лиге. Через состав "двойки" прошли выступающие сейчас в основной обойме красно-белых Руслан Литвинов, Павел Маслов, Даниил Денисов, Николай Рассказов, Наиль Умяров, Михаил Игнатов, Виталий Шитов, а также ряд игроков других клубов РПЛ.
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Кузьмичев: могу предположить, что закрытие "Спартака-2" - полная заслуга Каттани
Экс-заместитель генерального директора "Спартака" по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев рассказал, были ли предпосылки закрытия "Спартака-2" во время его работы в клубе.
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