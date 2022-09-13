"Не рано ли Захаряну в "Челси"? Как рано? Такие клубы, как "Челси", могут один раз позвать, и всё. Надо пользоваться такими шансами. Италия, Испания, Франция, Англия — это топ-уровень. Так что мой совет Эдику Сперцяну и Арсену Захаряну — ребят, пробуйте, а в российский чемпионат вы всегда сможете вернуться, здесь вам будут рады", - цитирует Байрамяна "Российская газета".
Напомним, ранее Арсен Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке летнего трансферного окна. Английский клуб планировал активировать опцию выкупа на Арсена, которая действует только для европейских клубов и составляет 15 млн евро. Но в конечном итоге лондонский клуб не успел осуществить переход из-за санкций. Трансферное окно в Англии закрылось в ночь с 1 на 2 сентября.
После этого в СМИ сообщалось, что "Челси" не отказался от идеи приобретения Захаряна и продолжает переговоры в поисках возможности для осуществления трансфера.
Байрамян посоветовал Захаряну и Сперцяну уехать из РПЛ
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался об интересе европейских клубов к российским игрокам.
Фото: Sputnik