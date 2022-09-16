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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм
П1 9.75X 4.85П2 1.32
Ростов
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.97X 3.6П2 3.9
Динамо
19:00
ЗенитНе начат
П1 5.6X 4.4П2 1.58

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
14:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.4X 5.4П2 1.32
Ньюкасл
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.45X 4.7П2 7.2
Брайтон
Перенесён
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.53X 4.7П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
15:00
АльмерияНе начат
П1 2.05X 3.35П2 4
Барселона
17:15
ЭльчеНе начат
П1 1.1X 11П2 24
Валенсия
19:30
СельтаНе начат
П1 2.39X 3.2П2 3.25
Атлетик
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.61X 4П2 6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
16:00
ЭмполиНе начат
П1 2.24X 3.4П2 3.3
Специя
19:00
СампдорияНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.85
Торино
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.91X 3.6П2 4.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
16:30
БаварияНе начат
П1 12X 8.2П2 1.19
Штутгарт
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.49X 3.45П2 2.85
Байер
16:30
ВердерНе начат
П1 1.68X 4.4П2 4.6
Боруссия Д
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.43X 5.2П2 6.8
Боруссия М
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.15X 3.65П2 2.24

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
18:00
СтрасбурНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
Лилль
22:00
ТулузаНе начат
П1 1.72X 4.1П2 4.7
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Защитник "Динамо" Сазонов: не предоставим "Зениту" возможности забить восемь. Должны показать - мы хозяева в Москве

Защитник "Динамо" Саба Сазонов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"От 8:0 никаких эмоций. Не знаю, насколько в этом результате заслуги "Зенита". Может, там "Оренбург" предоставил им возможность забить восемь… Мы им такой возможности не предоставим. Должны показать — мы хозяева в Москве", - приводит слова Сазонова "Чемпионат".

"Динамо" сегодня принимает на своем поле "Зенит" в рамках 10-го тура РПЛ. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени. Напомним, в прошлом туре петербуржцы на своем поле разгромили "Оренбург" со счетом 8:0. После этого команда Сергея Семака единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая на три очка ЦСКА.

"Динамо" отстает от сине-бело-голубых на семь очков и делит 5-7 места в таблице со "Спартаком" и "Сочи".


Сазонов Зенит Динамо
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