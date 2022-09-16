"От 8:0 никаких эмоций. Не знаю, насколько в этом результате заслуги "Зенита". Может, там "Оренбург" предоставил им возможность забить восемь… Мы им такой возможности не предоставим. Должны показать — мы хозяева в Москве", - приводит слова Сазонова "Чемпионат".
"Динамо" сегодня принимает на своем поле "Зенит" в рамках 10-го тура РПЛ. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени. Напомним, в прошлом туре петербуржцы на своем поле разгромили "Оренбург" со счетом 8:0. После этого команда Сергея Семака единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая на три очка ЦСКА.
"Динамо" отстает от сине-бело-голубых на семь очков и делит 5-7 места в таблице со "Спартаком" и "Сочи".
Защитник "Динамо" Сазонов: не предоставим "Зениту" возможности забить восемь. Должны показать - мы хозяева в Москве
Фото: ФК "Динамо"