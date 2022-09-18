"Спартак" на своем поле обыграл "железнодорожников" со счетом 1:0. Победный гол на счету нападающего Александра Соболева.
После этой победы красно-белые занимают 5-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 19 очков. От лидирующего "Зенита" столичный клуб отстает на 7 очков.
"Это важная победа для "Спартака" после серии поражений в чемпионате. Именно благодаря ей красно-белые возвращаются в гонку за чемпионство и борьбы за медали!" - приводит слова Карреры Sport24.
После паузы на матчи сборных "Спартак" 29 сентября на "Открытие Банк Арене" примет "Зенит" в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Каррера - после победы над "Локомотивом": "Спартак" возвращается в чемпионскую гонку
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых над "Локомотивом" в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: Чемпионат