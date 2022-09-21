Ранее стало известно, что новичок московского "Спартака" 27-летний сенегальский нападающий Кейта Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии из-за нарушения антидопинговых правил в период выступления за итальянский "Кальяри", срок дисквалификации завершится 5 декабря 2022 года.
"Пока мы не получим мотивировку решения, мы не можем подать апелляцию. Нужно еще подождать", - приводит слова агента Sport24.
Нападающий Кейта Бальде пополнил состав "Спартака" на правах свободного агента в летнее трансферное окно. За красно-белых 27-летний игрок успел провести 1 матч - он сыграл 38 минут против "Зенита" (1:2) в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Агент Бальде рассказал, подана ли апелляция на дисквалификацию игрока
Федерико Пасторелло, агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде, рассказал, на каком этапе находится подача апелляцию на дисквалификацию футболиста.
Фото: ФК "Спартак"