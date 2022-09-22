– Видно, что Деян заряжен. От него исходит какая-то другая энергетика, которой не было в предыдущем сезоне. Может, что-то перепрограммировал в голове. Либо сказалось повреждение, может, соскучился по футболу. Плюс предстоящий чемпионат мира его наверняка мотивирует, хочет там сыграть. Для меня нынешний Ловрен – самый мощный за всё время в "Зените", – цитирует Кержакова "Чемпионат".
Хорватский центральный защитник Деян Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" летом 2020 года. Он принял участие в десяти играх текущего сезона Российской премьер-лиги. Забил один мяч, проведя на поле 765 минут. Контракт Ловрена с "Зенитом" на данный момент действует до лета 2023 года. Чемпионат мира, на который попала сборная Хорватии, примет участие в ближайшем Чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре с ноября по декабрь 2022 года. Хорватия попала в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко.
Михаил Кержаков: нынешний Ловрен – самый мощный за всё время в "Зените"
Вратарь "Зенита" и сборной России Михаил Кержаков оценил игру защитника клуба из Санкт-Петербурга Деяна Ловрена.
Фото: ФК "Зенит"