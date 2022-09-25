"От себя ждали большего. Слава богу, что собрались и спустя столько времени сыграли с Киргизией. Тяжёлая игра, тяжёлое поле. Понятно, это не оправдание, все были в одинаковых условиях. Согласен, что должны были уверенно выйти и создавать больше моментов, чтобы сзади было ноль. Но так не получилось", - цитирует Кругового "Чемпионат".
Напомним, накануне, 24 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла сборную Киргизии (2:1). Встреча проходила в Бишкеке. Победный гол в составе российской национальной команды забил Даниил Уткин, для которого этот матч стал дебютным в составе сборной России. Еще одним голом отметился Александр Соболев, который сравнял счет встречи, реализовав одиннадцатиметровый.
Для Данила Кругового встреча против Киргизии тоже стала дебютной в национальной команде. Защитник вышел на поле в стартовом составе и был заменен после перерыва.
Круговой - о победе над Киргизией: ждали от себя большего. Тяжелое поле - не оправдание
Защитник сборной России Данил Круговой подвел итоги матча с Киргизией.
Фото: РФС