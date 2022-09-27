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Шишкин – о назначении Эшуорта: такое ощущение, что поменяли шило на мыло

Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин прокомментировал назначение англичанина Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.
Фото: ФК "Астана"
– Абсолютно не знаю этого человека, почитал кое-что, но все равно тяжело оценивать. Но такое ощущение, что поменяли шило на мыло. До этого был итальянец, сейчас такая ситуация в стране, мы под санкциями, а англичанин приезжает работать на такую должность в народную команду! Для меня это удивление, конечно. Я не люблю смешивать спорт и политику, но нельзя об этом не упомянуть. А что касается профессионализма в работе Эшуорта, то это только время покажет, – передает слова Шишкина "РБ Спорт".

Пол Эшуорт был назначен новым спортивным директором московского "Спартака" в начале этой недели, 26 сентября 2022 года. До этого английский специалист уже работал в России – в 2005 году успел побыть в роли спортивного директора и исполняющего обязанности главного тренера в "Ростове". До Эшуорта спортивным директором клуба был итальянец Лука Каттани, который покинул клуб перед самым стартом текущего сезона – 13 июля 2022 года. Он работал в клубе с декабря 2021 года, при нём красно-белые стали обладателем Кубка России 29 мая 2022 года в "Лужниках".


Шишкин Эшуорт Спартак
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