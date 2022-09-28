– Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого – не так важно. Я всегда готов. Кого буду закрывать в отсутствие Клаудиньо? Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду закрывать, – приводят слова Денисова "Известия".
Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо не сыграет в сегодняшнем матче третьего тура группового этапа Кубка России против "Спартака". Причиной тому служит удаление из игры с "Крыльями Советов" в предыдущем туре и полученная в результате этого дисквалификация. Красно-белые примут "Зенит" на домашнем поле, встреча начнется в 20:30 по московскому времени. "Спартак" на данный момент лидирует в группе с "Зенитом", "Крыльями Советов" и "Факелом".
Даниил Денисов: жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче
Игрок "Спартака" Даниил Денисов прокомментировал отсутствие Клаудиньо в сегодняшнем матче против "Зенита" в Кубке России.
Фото: Чемпионат.com