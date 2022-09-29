Воронежский клуб распространил стартовый состав и список запасных в своих социальных сетях. В стартовый состав возвращается креативный полузащитник "Факела" Роман Акбашев. В атаке сыграют Матвей Ивахнов и Максим Максимов. Свинова в воротах сменил Городовой.
Стартовый свисток встречи "Факел" – "Крылья Советов" раздастся сегодня, в 17:30 по московскому времени. В предыдущем туре воронежский клуб уступил на выезде "Спартаку", а самарский дома обыграл "Зенит".
"Факел" объявил состав на кубковую игру с "Крыльями". В основу вернулся Акбашев, в запасе остались Аппаев и Гонгадзе
Футбольный клуб "Факел" назвал стартовый состав на матч третьего тура группового этапа Кубка России против "Крыльев Советов".