"Ахмат" одержал волевую победу над донским клубом - 3:1. Эта была первая игра грозненцев под руководством Сергея Ташуева.
Талалаев был отправлен в отставку после поражения от "Пари НН" (1:3) В 9-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
"Очень понравилась игра команды, поздравляю "Ахмат" с победой. Команда в хороших руках. Если ничего не менять, то, мне кажется, месяц или полтора она еще будет давать результат. С таким опытным тренером как Ташуев еще и улучшит свое качество игры", - приводит слова Талалаева Матч ТВ.
В ближайшие выходные "Ахмат" на своем поле примет "Динамо". Игра 11-го тура чемпионата России на "Ахмат Арене" состоится в воскресенье, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
В таблице РПЛ грозненский коллектив располагается на 8-й строчке, набрав в 10 матчах 14 очков.
Источник: венгерский "Дебрецен" вел переговоры с Талалаевым
Талалаеву понравилась игра "Ахмата" в матче Кубка России с "Ростовом"
Бывший главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал игру грозненцев в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Ростова".
Фото: РПЛ