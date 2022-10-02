– Три очка есть – это главное. "Химки" были активны в начале матча? Я бы так не сказал. В матче с "Химками" удалось избежать недооценки соперника. Мы всегда настраиваемся на матч, просто иногда где-то что-то не получается. В футбол все стараются играть. У нас все готовы. Мы хорошо работали в паузу на сборные, – передает слова Облякова "Чемпионат".
"Химки" принимали ЦСКА на своем поле в матче одиннадцатого тура РПЛ. "Армейцы" забили два мяча в первом тайме, хозяева отличились одним во втором тайме. Во встрече десятого тура ЦСКА на выезде сенсационно уступили футбольному клубу "Торпедо", идущему в самом низу турнирной таблице, со счетом 0:1. На данный момент ЦСКА занимает второе место в РПЛ, отставая от "Зенита" на шесть очков. В следующем туре "армейцы" дома примут "Динамо", их встреча состоится 8 октября.
Обляков: в матче с "Химками" нам удалось избежать недооценки соперника
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу "армейцев" над подмосковными "Химками" в 11 туре РПЛ (2:1).
Фото: Чемпионат.com