– Радует, что даже в сложных ситуациях команда была управляемой. В предыдущих клубах нашему тренерскому штабу это удавалось не всегда. Да, у нас случались неудачные отрезки – и в прошлом сезоне, и два года назад – но от собственных игровых принципов мы не отказывались. Все равно играли в агрессивный футбол. Ну, а не получилось в "Ахмате" главное – добыть трофей. До сих пор сидит во мне занозой прошлогодний полуфинал Кубка России, когда уступили "Крыльям" в серии пенальти, – цитирует Талалаева "СЭ".
Андрей Викторович Талалаев возглавлял футбольный клуб "Ахмат" с июля 2020 года по сентябрь 2022 года. У него набралось 77 игр на посту главного тренера грозненского клуба. До "Ахмата" Талалаев работал главным тренером в таких командах, как "Крылья Советов", "Химки", "Пюник", "Тамбов", "Волга НН" и "Росич". Грозненский клуб в текущем сезоне провел под руководством Андрея Викторовича десять встреч в Российской премьер-лиге и одна в Кубке России – четыре победы, два ничейных результата и четыре поражения, 11 очков в РПЛ. Прямо сейчас Талалаев пока находится без работы и клуба.
Талалаев – о периоде работы в "Ахмате": радует, что даже в сложных ситуациях команда была управляемой
Бывший главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о периоде работы в грозненском клубе.
Фото: Чемпионат.com