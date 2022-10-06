За выход из технической зоны наставника желто-синих оштрафовали на 30 тысяч рублей. Других дисциплинарных взысканий к Валерию Георгиевичу не применялось.
Данный инцидент произошел в рамках матча 11-ого тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Ростовом", который прошел в Санкт-Петербурге и закончился победой хозяев со счетом 3:1. Эта победа позволила команде Сергея Семака оторваться от команды Валерия Карпина, которая до этого была на втором месте, а сейчас идет третьей и отстает от "Зенита" на семь очков. До этого "Ростов" в чемпионате шел без поражений.
Валерий Карпин по итогам матча с "Зенитом" оштрафован КДК РФС
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение относительно нарушений главного тренера "Ростова" Валерия Карпина по ходу матча 11?го тура РПЛ.
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