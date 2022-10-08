Сегодня "Динамо" сыграло вничью с ЦСКА (1:1) в гостевом матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Динамовцы не побеждают уже 4 матча подряд.
"Кредит доверия к тренеру? Мы поддерживаем Йокановича, у нас команда строится. Ему точно надо дать время, чтобы осуществить свои задумки. Доверие, конечно, есть", - приводит слова Пивоварова Sport24.
Славиша Йоканович возглавил "Динамо" перед началом сезона-2022/23, сменив на посту главного тренера бело-голубых Сандро Шварца.
В таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб занимает 8-е место, имея в своем активе 17 очков. 15 октября динамовцы дома сыграют с "Оренбургом".
Гендиректор "Динамо" сообщил, что у Йокановича есть кредит доверия
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что в клубе доверяют главному тренеру Славише Йокановичу.
Фото: ФК "Динамо"