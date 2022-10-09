"Если вы заметили, мы кардинально поменяли отношение к судейскому вопросу. По большому счету, каждый судья — человек, и он может ошибаться. Главное, чтобы эти ошибки, на наш взгляд или взгляд других клубов, не были ангажированы чем-то и желательно, чтобы не были результативными", - цитирует Мележикова Sport24.
Напомним, Василий Казарцев получил назначение на встречу 12-го тура между "Спартаком" и "Крыльями Советов". Помогать ему в качестве арбитра на VAR будет Иван Сиденков.
Арбитра назначили на игру красно-белых впервые после скандала на матче "Спартак"- "Сочи" (2:2) в 2020-м году, когда Казарцев назначил два одиннадцатиметровых в ворота москвичей. При этом второй пенальти с фолом Самуэля Жиго стал поводом для скандала и разбирательств и позже его назначение было признано ошибочным. После этой встречи Казарцев был отстранен.
Мележиков - о назначении Казарцева на матч с "Крыльями": каждый арбитр - человек, который может ошибаться
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч против "Крыльев",
Фото: РПЛ