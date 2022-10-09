"Леонид Федун и Зарема Салихова отдали клубу страсть, идеи, деньги – всё, что могли… Паоло Ваноли и его сотрудники проделали большую-пребольшую работу. Теперь команда и Гильермо Абаскаль извлекают выгоду из работы предшественников", - цитирует функционера Metaratings.
"Спартак" занимает третье место в действующем розыгрыше чемпионата России – красно-белые набрали 25 очков в 12-ти матчах. Выше расположились "Ростов" (25 очков) и "Зенит" (30 очков).
В следующие выходные подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся с ЦСКА в московском дерби. Матч 13-го тура Премьер-лиги запланирован на 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Камоцци – о 3-м месте "Спартака" в РПЛ: Абаскаль извлекает выгоду из работы Салиховой, Федуна и Ваноли
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о результатах столичного коллектива в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости