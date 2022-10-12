Форвард неизменно отличался забитыми голами в последних шести матчах красно-белых во всех турнирах. В последнее время Соболева стали сравнивать с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом. Норвежец в 13 матчах текущего сезона забил 20 голов.
"Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом? Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет.
Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом - с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает", - цитирует Широкова РБ Спорт.
Соболев в сезоне-2022/23 в составе "Спартака" провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 8 забитых мячей и 5 голевых пасов. 25-летний футболист оформил дубль в матче 12 тура РПЛ против "Крыльев Советов" (5:2).
"Спартак" в чемпионате России занимает 3-е место, набрав в 12 матчах 25 очков. На 5 баллов московский клуб отстает от лидирующего "Зенита".
Широков: Соболев стал стабильнее по сравнению с прошлым годом
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"