29-летний центральный защитник "Торпедо" Илья Кутепов выбыл из-за травмы до ноября, сообщает "РБ Спорт".
По данным источника, футболист получил повреждение приводящей мышцы правого бедра в домашней встрече 12 тура РПЛ против "Пари НН" (0:0). Сообщается, что на восстановление ему потребуется не менее трех недель.
Это означает, что Кутепов не сможет сыграть в трех следующих матчах "Торпедо" в РПЛ - против "Локомотива", "Ахмата" и "Спартака", а также против ЦСКА в игре группового этапа Кубка России.
"РБ Спорт": Кутепов выбыл из-за травмы до ноября и не сыграет с "Локо", ЦСКА и "Спартаком"
Как сообщает источник, защитник "Торпедо" Илья Кутепов выбыл из-за травмы минимум на три недели.
Фото: РПЛ