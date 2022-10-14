Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ростов
19:30
УралНе начат
П1 1.94X 3.7П2 3.95

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
П1 1.5X 3.65П2 6.5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брентфорд
22:00
БрайтонНе начат
П1 3.15X 3.4П2 2.32

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
22:00
ХетафеНе начат
П1 2.09X 3.15П2 4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Шальке
21:30
ХоффенхаймНе начат
П1 3.6X 3.75П2 2.02

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбург
22:00
ЛилльНе начат
П1 3.05X 3.4П2 2.4
Сделать ставку

Стукалов – о возможности возглавить "Пари НН": в шорт-листе может быть миллион людей

Главный тренер "Ротора" Алексей Стукалов прокомментировал слухи о возможности возглавить "Пари Нижний Новгород".
Фото: ФК "Уфа"
"Я впервые слышу, что я в шорт-листе "Пари НН". Со мной никто не связывался и не общался… В шорт-листе может быть миллион людей, никто не знает, кто входит в этот список", - цитирует тренера Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний наставник "Пари НН" Михаил Галактионова может занять освободившийся пост главного тренера "Локомотива" - в начале октября "железнодорожники" объявили об отставке Йозефа Циннбауэра.

Стукалов возглавил "Ротор" в конце июня. Под его руководством команда набрала 24 очка в 12-ти встречах Второй лиги и занимает третье место в группе 1.


Стукалов Ротор Нижний Новгород
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Украинец Лунин займет место в воротах "Реала" в матче с "Барселоной"
Определился финальный список номинантов на Golden Boy - приз лучшему молодому игроку 1
Чанов: Акинфеев сильнее Селихова, но Александр может стать основным вратарем сборной в ближайшем будущем 2
Виллиан Роша: Акинфеев - восхитительный вратарь и легенда ЦСКА
Карраскаль: мне нравится игра Промеса и его стиль
Стукалов – о возможности возглавить "Пари НН": в шорт-листе может быть миллион людей
Орещук – о паспортах для Малкома и Клаудиньо: дикая история – зачем им выступать за сборную России? 1
Роша ответил на вопрос, почему затянулся его трансфер в ЦСКА
"РБ Спорт": "Спартак" поставил перед Эшуортом задачу подписать трех футболистов зимой 7
Роша – о вероятности перехода в "Зенит": не было официального предложения
Орещук – о Макарове: мне написали, что это не уровень "Динамо", а через год купили за 9 млн евро 2
КДК РФС оштрафовал "Спартак" за скандирование фанатами оскорбительных выражений 10
Камоцци: "Спартак" индивидуально сильнее ЦСКА – Соболев превосходит Чалова, Промес – Карраскаля 1
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 44
Орещук: если Захарян вернется к своей форме осени-2021, его позовут и "Барселона", и "Реал" 6
Геркус: болельщики – важный фактор в назначении Талалаева, но это решение под мою ответственность
Рианчо: "Локомотив" — европейский топ-клуб, который хочет возглавить любой тренер в мире 8
Орещук: при Смолове прессинг "Динамо" становится хуже – а Тюкавин, который умеет это делать, сидит 2
Роша: не планирую останавливаться на одном голе – в матче со "Спартаком" могу снова забить головой
Орещук: правильно, что "Динамо" доверяет Йокановичу, - ничего катастрофического ещё не произошло 3
Metaratings: Антон Миранчук не сыграет за "Локомотив" в матче с "Торпедо"
"Локомотив" объявил о назначении председателем совета директоров Юрия Нагорных
Официально: Плутник покинул пост председателя совета директоров "Локомотива" 9
Талалаев – после назначения главным тренером "Торпедо": мы постарались надавить на нужные триггеры
Иван: у нас отличные отношения во вратарском коллективе "Зенита" - общаемся по-английски, много смеемся
Экс-тренер Сильянова: Карпин - вообще красавчик, лучший российский тренер сейчас 2
Бородюк - о своей дальнейшей карьере: разговоры на эту тему идут, будет конкретика - буду рассматривать
"Велес" расторг контракт с Панюковым по соглашению сторон 1
Боярский: "Спартак" в этом сезоне хорош, но "Зениту" не конкурент, мы всё равно впереди всех 14
"РБ Спорт": Кутепов выбыл из-за травмы до ноября и не сыграет с "Локо", ЦСКА и "Спартаком" 4
Все новости
-