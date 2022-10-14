"Я впервые слышу, что я в шорт-листе "Пари НН". Со мной никто не связывался и не общался… В шорт-листе может быть миллион людей, никто не знает, кто входит в этот список", - цитирует тренера Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний наставник "Пари НН" Михаил Галактионова может занять освободившийся пост главного тренера "Локомотива" - в начале октября "железнодорожники" объявили об отставке Йозефа Циннбауэра.
Стукалов возглавил "Ротор" в конце июня. Под его руководством команда набрала 24 очка в 12-ти встречах Второй лиги и занимает третье место в группе 1.
Стукалов – о возможности возглавить "Пари НН": в шорт-листе может быть миллион людей
Главный тренер "Ротора" Алексей Стукалов прокомментировал слухи о возможности возглавить "Пари Нижний Новгород".
Фото: ФК "Уфа"