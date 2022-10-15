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Сычевой - о сборной: будет приятно, но пока не вызывали. Карпин еще не общался, значит время не пришло

Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.
Фото: РПЛ
"Думаю ли про сборную? Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время", - приводит слова Сычевого "СЭ".

Сегодня "Оренбург" в гостях проиграл "Динамо" (2:3). Оба гола в составе проигравших забил Сычевой, оформивший дубль. После этого он вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.

Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". Для форварда этот сезон стал первым в РПЛ. В этом году ему исполнилось 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.


Сычевой Оренбург Сборная России Карпин
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