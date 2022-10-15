- Не следует переоценивать возможности Игоря Дивеева. Да, он парень мощный, но совершает многовато ошибок. К тому же у него плохая как стартовая, так и дистанционная скорость. Зато пришел Виллиан Роша. Считаю, он прекрасно способен сдержать Соболева при борьбе "на втором этаже". Закрыть Александра не так-то сложно, ведь по сути он берет свое за счет физической мощи. Поэтому если навязать ему плотную борьбу и толкаться плечо в плечо, он не покажет ничего, - передает слова Пономарева RT.
23-летний центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил перелом голени в матче 10 тура Российской премьер-лиги против "Торпедо" (0:1), его возвращение в строй ожидается во время зимней паузы в чемпионате. На счету Дивеева 12 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, 1 гол и 1 результативный пас. 27-летний бразильский центрбек Виллиан Роша перешел к красно-синим 1 сентября 2022 года из португальского "Портимоненсе", сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. За "армейцев" футболист провел 6 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми голами. 25-летний нападающий "Спартака" Александр Соболев в 15 матчах текущего сезона во всех турнирах отличился 8 голами и 5 результативными передачами.
Пономарев: Виллиан Роша способен сдержать Соболева. Это не так сложно, навязать ему плотную борьбу - не покажет ничего
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об отсутствии травмированного защитника "армейцев" Игоря Дивеева в предстоящем дерби со "Спартаком" в 13 туре РПЛ.
Фото: РПЛ