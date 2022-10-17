– В дерби, когда вы не можете выиграть, важно не потерять очки. Вчера "Спартаку" удалось это сделать. Между Соболевым и Чаловым, я выбираю первого. Для меня Саша лучше, чем Федор Чалов, – цитирует Камоцци "РБ Спорт".
ЦСКА и "Спартак" сыграли между собой вничью (2:2). Команды встречались вчера, 16 октября 2022 года, в рамках тринадцатого тура РПЛ. В составе "армейцев" дублем отличился Федор Чалов, за красно-белых забивали Антон Зиньковский, вышедший на замену в перерыве, и Александр Соболев, который забивает уже в семи играх подряд.
Камоцци: Соболев лучше, чем Чалов
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци сравнил Александра Соболева и Федора Чалова по итогам матча 13 тура РПЛ ЦСКА – "Спартак" (2:2).
Фото: Sport24