"Хорхе не был в заявке по медицинским показателям. Мы помним стык в игре со "Спартаком", когда возник сыр-бор, ему зарядили. Через три дня у нас матч, дали ему восстановиться. По той же причине не было Виллиана, он находится на лечении", - цитирует Федотова Sport24.
Ранее агент колумбийского хавбека, отвечая на вопрос об отсутствии футболиста в заявке на кубковую игру, заявил, что Карраскаль не травмирован.
24-летний полузащитник принял участие в 12-ти матчах текущего чемпионата России, в которых забил 5 голов и отдал результативную передачу.
ЦСКА сегодня потерпел поражение от "Торпедо" в 4-м туре групповой стадии Кубка России – 0:1.
Федотов: Карраскаль не был в заявке на матч с "Торпедо" по медицинским показателям
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о причинах отсутствия полузащитника Хорхе Карраскаля на кубковом матче против "Торпедо" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА