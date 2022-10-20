"Так на меня и вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но "Торпедо" меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой", - цитирует наставника "Торпедо" Sport24.
Столичный коллектив объявил о назначении Андрея Талалаева главным тренером 13 октября. Под его руководством черно-белые сыграли два матча – потерпели поражение от "Локомотива" (0:1) в 13-м туре Российской Премьер-лиги и обыграли ЦСКА (1:0) в Кубке России.
23 октября "Торпедо" в Грозном встретится с "Ахматом" - игра 14-го тура чемпионата страны начнется в 19:00 по московскому времени.
Талалаев: на меня вышло несколько клубов РПЛ, но я всем отказал - "Торпедо" меня вырастило
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев высказался о переговорах с другими клубами РПЛ перед тем, как возглавить "автозаводцев".
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