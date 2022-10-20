– С первого матча важность турнира была высока. Мы всегда готовимся побеждать. Задача – занять как можно более высокое место в группе и одержать победы. Все игры важны, и готовиться нужно к каждой основательно, – приводит слова Барриоса "Чемпионат".
В Кубке России "Зенит" попал в одну группу с московским "Спартаком", самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом". В первом туре обыграли "Факел", а затем уступили "Крыльям Советов" и "Спартаку". Вчера, в четвертом туре группового этапа, команда Сергея Семака обыграла самарские "Крылья" на своем стадионе со счетом 2:1. За два тура до конца группового этапа "Зенит" занимает третье место в группе. Дальше – гостевая встреча с "Факелом" и домашняя со "Спартаком" (9 и 19 ноября).
Барриос: для "Зенита" Кубок России с первого матча был важным турниром
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался о важности Кубка России для петербургской команды.
Фото: Global Look Press