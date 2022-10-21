"Игорь уже приступил к полноценной реабилитации. Физические нагрузки потихоньку подключают, все идет по плану. Думаю, что Игорь однозначно примет участие в зимних сборах команды, но торопиться не будем", - цитирует агента "РБ Спорт".
Дивеев получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата России между "Торпедо" и ЦСКА. Футболист вынужденно покинул поле на 87-й минуте встречи, его заменил Антон Заболотный. Вероятнее всего, 23-летний защитник не сможет сыграть за красно-синих раньше весенней части чемпионата.
Агент Дивеева: Игорь однозначно примет участие в зимних сборах ЦСКА
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин поделился подробностями восстановления футболиста после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА