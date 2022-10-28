"Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Артём Дзюба вошёл в историю российского футбола. Он забил больше всех. Дзюба — топ-1 нападающий России, просто лучший! Для подрастающего поколения Артём должен быть примером, для того чтобы дети стремились побить его достижения. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артём", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, Артем Дзюба по ходу карьеры выступал в России за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит" и тульский "Арсенал". Форвард является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Кроме того
В мае завершился контракт Дзюбы с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". С тех пор он успел провести 5 матчей за свою команду во всех турнирах, в которых забил один гол. При этом в последний раз он выходил в стартовом составе на матч чемпионата Турции еще в августе, а единственный свой гол забил в дебютной встрече.
Канчельскис: Дзюба вошел в историю российского футбола. Дай бог родятся футболисты, которые смогут достичь большего
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис похвалил Артема Дзюбу за достижения в футболе.
Фото: РФС