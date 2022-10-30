"Просто обязаны были выигрывать, учитывая, что мы им два раза проиграли в кубке страны. Мало проанализировать, нужно серьезней подходить к этому вопросу. Но я думаю, это вопрос к тренерскому штабу", - цитирует функционера ТАСС.
Сегодняшний матч 15-го тура Премьер-лиги между "Уралом" и "Сочи" завершился со счетом 2:2. Сочинцы набрали 21 очко и завершили первый круг соревнования на девятом месте в турнирной таблице, уральцы расположились на 10-й строчке с 17-ю очками в активе.
Гендиректор "Сочи" - о ничьей с "Уралом": нужно подходить серьезней – это вопрос к тренерскому штабу
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о ничейном исходе матча против "Урала" в 15-м туре чемпионата России.
Фото: Rusfootball.info