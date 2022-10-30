– В настрое и самоотдаче "Урал" сегодня переигрывал "Сочи". Жаль, что не получилось выиграть. Но на выезде ничья – тоже неплохо. Конечно, выход из зоны вылета создает более комфортную психологическую обстановку в команде. После пропущенного мяча "Урал" встрепенулся. И забили гол, и преимуществом овладели, – цитирует Тарханова "Metaratings".
"Сочи" принимал на своем поле "Урал" сегодня. Счет в матче открыли хозяева – пенальти реализовал эквадорский полузащитник Нобоа. Затем после розыгрыша углового свой очередной мяч забил Юрий Газинский. На 73-й минуте свой пенальти реализовал форвард гостей Каштанов, а на 76-й защитник хозяев Сиссако установил окончательный счет – 2:2. "Урал" располагается на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 17 очков в своем активе, а "Сочи" идут девятыми (21 очко).
Тарханов: в настрое и самоотдаче "Урал" сегодня переигрывал "Сочи". Жаль, что не получилось выиграть
Бывший тренер "Урала" Александр Тарханов отреагировал на ничейный результат в матче "Сочи" – "Урал" (2:2) в рамках 15-тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"