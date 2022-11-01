Орлов – о Гогниеве: это же дискредитация РПЛ. Решение "Химок" может быть одно – уволить

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении главного тренера "Химок" Спартака Гогниева.

Фото: ФК "Химки"

"Тренер – это тот человек, который определяет дисциплину игроков. Ну нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Решение клуба тут может быть одно – уволить. Ну это же дискредитация РПЛ, нашего футбола", - заявил Орлов в эфире ютуб-канала "Такой футбол".



Гогниев возглавил "Химки" в начале сентября. Под его руководством коллектив не одержал ни одной победы в 11-ти официальных матчах. По итогам первого круга действующего сезона Российской Премьер-лиги химчане располагаются в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.



4 ноября "Химкам" предстоит на своем поле принять "Оренбург", матч начнется в 19:00 мск.