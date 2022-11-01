"Я не знаю, кто такой Арсен Захарян, где играет. Вообще не знаю! Не следил. Если "Челси" им интересуется, значит, хороший игрок", - приводит слова Глеба "РБ Спорт".
Напомним, в летнее трансферное окно Захарян был близок к переходу в "Челси". Сообщалось, что лондонский клуб был готов активировать опцию выкупа в контракте полузащитника с "Динамо", но в итоге сделка не состоялась из-за санкций, которые помешали "Челси" перевести деньги за игрока в Россию.
В нынешнем сезоне Захарян провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.
Александр Глеб: не знаю, кто такой Арсен Захарян
Бывший полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб признался, что не знает, кто такой Арсен Захарян.
Фото: РПЛ